Bei der ersten KreativExpo des Gardelegener Gymnasiums wurden zahlreiche Schülerprojekte aus verschiedenen Fachbereichen vorgestellt.

Tag der offenen Tür mit Weihnachtsmarkt und einer Ausstellung im Gymnasium. Schulsieger der Ausstellung wurde das Projekt „Umgang mit Kriegsverbrechen“, begleitet von Geschichtslehrerin Paula Stark (von links) und erstellt von den Zehntklässlerinnen Kajsa Lammek, Lynn Schachel, Kim Schütze, Linda Heins und Mira Albrecht (nicht mit auf dem Foto).

Gardelegen - Ein wahrhaft schwieriges Thema hatten sich fünf Zehntklässlerinnen des Gardelegener Gymnasiums für eine Projektarbeit im Geschichtsunterricht mit Lehrerin Paula Stark ausgewählt: „Umgang mit Kriegsverbrechen“. Und darüber hatten die Schülerinnen nicht nur referiert, sondern auch eine Art Modell erstellt.