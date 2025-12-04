Tag der offenen Tür Kreativ: Gymnasiasten präsentieren vielfältige Projekte
Bei der ersten KreativExpo des Gardelegener Gymnasiums wurden zahlreiche Schülerprojekte aus verschiedenen Fachbereichen vorgestellt.
04.12.2025, 08:00
Gardelegen - Ein wahrhaft schwieriges Thema hatten sich fünf Zehntklässlerinnen des Gardelegener Gymnasiums für eine Projektarbeit im Geschichtsunterricht mit Lehrerin Paula Stark ausgewählt: „Umgang mit Kriegsverbrechen“. Und darüber hatten die Schülerinnen nicht nur referiert, sondern auch eine Art Modell erstellt.