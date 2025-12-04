Seit Monaten sind die geplanten Windräder und Solarparks in Elbe-Parey ein Thema in der Gemeinde - nun hat es eine Entscheidung gegeben, welche Projekte umgesetzt werden und welche nicht. Wie bewertet der Investor der Getec green energy aus Magdeburg die Entscheidung?

Großprojekt entschieden: Kommen neue Windräder und Solarparks nach Güsen und Derben?

Der mögliche Bau neuer Windräder in Derben und Güsen ist seit Monaten Thema in Elbe-Parey.

Güsen. - Seit August ist die Thematik rund um den geplanten Bau von Wind- und Solarparks Thema auf den Rats- und Ausschusssitzungen gewesen. Eine finale Entscheidung dazu hat es allerdings erst jetzt gegeben, als der Gemeinderat am Dienstagabend über das Projekt abgestimmt hat.