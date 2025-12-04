Für die Landesregierung hat der Ausbau der Bahnstrecke Magdeburg-Halberstadt strategische Bedeutung für die Verkehrswende in Sachsen-Anhalt. Darum stockt es mit dem Ausbau.

Deutsche Bahn hat noch keinen Plan für den Ausbau im Harz

Zum Jahresende 2025 ist es immer noch unklar, ob die DB InfraGo 2026 den Startknopf für den Ausbau der Strecke Halberstadt-Magdeburg drücken wird.

Halberstadt. - Zum Start war die Zielsetzung hochgesteckt: eine Fahrtzeit von 40 Minuten, Tempo 120 auf den Bahnstrecken zwischen Magdeburg, Halberstadt, Thale und Oschersleben und die Heraufstufung des Hauptbahnhof Halberstadt zum Knotenpunkt im neuen Verkehrskonzept. Das war 2015 der Plan und zehn Jahre später weiß kaum jemand, wann und wie es weitergeht.