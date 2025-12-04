Pendler sauer über Zug-Lotterie Regionalexpress 1: Nach Ärger um Verspätungen und Ausfälle zwischen Magdeburg und Burg reagiert die Odeg

Wieviel Verspätung hat der Regionalexpress 1, der Burg und Magdeburg verbindet, dieses Mal? Oder hat er wieder in Neustadt Endstation? Pendler ärgern sich über die aktuelle Situation - die Odeg reagiert.