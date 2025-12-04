weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Pendler sauer über Zug-Lotterie: Regionalexpress 1: Nach Ärger um Verspätungen und Ausfälle zwischen Magdeburg und Burg reagiert die Odeg

Wieviel Verspätung hat der Regionalexpress 1, der Burg und Magdeburg verbindet, dieses Mal? Oder hat er wieder in Neustadt Endstation? Pendler ärgern sich über die aktuelle Situation - die Odeg reagiert.

Von Marco Papritz 04.12.2025, 07:01
Der Regionalexpress 1 von Frankfurt/Oder nach Magdeburg wird um 6.42 Uhr am Bahnhof in Burg von vielen Fahrgästen genutzt. Foto: Marco Papritz

Burg/Magdeburg - Lange Verspätungen und Abweichungen im Fahrplan: Fahrgäste, die im Jerichower Land den Regionalexpress 1 nach Magdeburg oder Richtung Berlin nutzen, haben allen Grund zum Frust.