In und um Gardelegen ist die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen. Auch das Krankenhaus ist von dem Problem betroffen. Nun greift offenbar das Krisenmanagement: Für den Nachmittag wird mit einer deutlichen Entspannung der Lage gerechnet.

Havarie in Altmark! Trinkwasser wird wieder eingespeist - Entspannung am Nachmittag

Die Einwohner in und um Gardelegen mussten am 9. Juni auf die morgendliche Dusche verzichten. Grund dafür sind enorme Probleme beim Wasserverband Gardelegen. Sie wurden offenbar im Vogelsangweg in Gardelegen ausgelöst. Neue Leitungen sollen das Problem beheben, heißt es.

„Es gibt zurzeit kein Wasser im Stadtgebiet Gardelegen, im Bereich Kloster Neuendorf und Bereich Letzlingen“, teilt der örtliche Wasserverband mit. Nach Volksstimme-Informationen ist der Leitungsdruck in Kalbe ebenfalls niedrig, das Wasser tröpfelt wohl mehr aus dem Hahn, als es fließt.

Ein Krisenstab mit der Hansestadt Gardelegen wurde gebildet. Notwendige Maßnahmen, wie die externe Versorgung des Krankenhauses, sind eingeleitet.

Eine Besserung scheint derweil in Sicht. „Die Einschränkungen werden den ganzen Tag dauern“, heißt es zwar vom Wasserverband. Allerdings werde das Trinkwassernetz nun wieder gefüllt. Betroffen sei das gesamte Trinkwassernetz des Verbandsgebietes. Ausgenommen davon sei allerdings der Bereich Bismark.

Den Einwohnern wird geraten, aufgrund des Wasserdrucks keine Geschirrspüler oder Waschmaschinen anzuschließen. Dies könne zu Defekten der Geräte führen. Erst am späten Nachmittag sei mit dem gewohnten Wasserdruck zu rechnen.