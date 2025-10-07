Über 100 Kürbissorten wachsen auf dem Familienhof in Hagenau. Der Betrieb zeigt, wie vielfältig Anbau und Verarbeitung im Herbst sein können.

Robert Gühne vom Kürbishof Hagenau stellt seinen Hof und seine Kürbisse vor.

Hagenau. - Wenn sich die Blätter färben, die Tage kürzer werden und ein Hauch feuchter Erde in der Luft liegt, dann ist Kürbiszeit. Auf dem Kürbishof Hagenau zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite: mit leuchtend orangefarbenen Feldern, einem voll bestückten Hofladen und einem Bauern, der mit Herzblut Kürbisse anbaut.