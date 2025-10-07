Am 8. Oktober bringt das preisgekrönte Satire-Duo Sander und Struck die Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ zum Lachen. Dabei geht es um Männer, Frauen und den ganz normalen Beziehungswahnsinn.

Genthin - Genthin lacht – und zwar über sich selbst! Am Mittwoch, 8. Oktober, verwandelt sich die Stadt- und Kreisbibliothek „Edlef Köppen“ in ein kleines Kabarett. Denn das Satire-Duo Sander und Struck bringen ab 17 Uhr die Besucher zum Lachen – mit ihrer szenischen Lesung „Männer und Frauen oder Der große K(r)ampf der Geschlechter“.

Humorvoll, pointiert und mit viel Augenzwinkern nehmen die beiden Wortakrobaten die ewigen Missverständnisse zwischen Ihm und Ihr aufs Korn.

Wahnsinn beim Tanzkurs und im Ehealltag

Ob beim Tanzkurs, beim Ehealltag oder im ganz normalen Wahnsinn moderner Beziehungen – Sander und Struck schütteln Szenen voller Witz, Herz und feiner Ironie aus dem Ärmel. Dabei trifft scharfe Beobachtung auf liebevolle Selbstironie, und das Publikum erkennt sich selbst nur allzu gern wieder.

„Wer eine Frau ist und über Männer lacht, oder ein Mann ist und über Frauen lacht – oder einfach verheiratet ist und mal wieder etwas zu lachen haben möchte – der ist hier goldrichtig“, versprechen die Künstler.

Die Veranstaltung ist Teil der Genthiner Bibliothekstage. Eintrittskarten gibt’s für 15 Euro in der Tourist-Information Genthin, Dattelner Straße 1. Weitere Infos gibt es unter: 03933 80 22 25.