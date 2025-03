Mieste. - Die Pumpe in Salzwedel ist lange geschlossen, das Volkshaus in Gardelegen wird derzeit sogar abgerissen. Von den vielen Möglichkeiten, die junge – und jung gebliebene – Menschen in der Region einst hatten, wenn sie mal ordentlich tanzen gehen wollten, existieren nur noch die wenigsten. Eine der letzten Festungen der Feierwütigen ist der Kinosaal in Mieste. Der bekam 2024 sogar noch Zuwachs mit der Kinobar. Wie steht es um die Party-Locations und was ist in diesem Jahr so geplant?

Die Betreiber Steven Heidmann und Ulrich Iser sind zufrieden, wenn sie auf das Jahr 2024 zurückblicken. Die neu gestaltete Kinobar in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kegelbahn wird super angenommen: egal ob bei St. Patricks Day, Discoabenden oder dem Kneipenabend. „Da waren alle Stühle weg. Die Leute haben Karten gespielt, getanzt. Wir hatten Gäste von 17 bis 70 Jahren“, erzählen beide von letztgenannter Veranstaltung.

Eine Wiederholung ist fest eingeplant. Allerdings müsse man dabei schon genau im Kalender nachschauen, wann noch freie Termine sind, denn die Kinobar wird auch tageweise für private Feiern vermietet – dann aber ohne Ausschank. Die jeweiligen Mieter sorgen selbst für Getränke, Essen durch Caterer und machen hinterher auch sauber. Ein Konzept, das gut aufgeht, berichten Iser und Heidmann.

Das Programm 2025: Malle-Party, Keimzeit, Hardcore Konzerte

In Sachen Programm legen sie daher auch wieder den Fokus auf den Kinosaal, der immer noch sehr gut angenommen werde. 400 bis 500 Gäste seien es schon an den einzelnen Abenden, die hier tanzen, trinken, Freunde treffen. Keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass es einen zuverlässigen Personalstamm gibt – alles Mütter, wie die Besitzer berichten, keine Studenten mehr, wie es früher oft war, die sich Geld dazuverdienen müssten. Aber die Atmosphäre im Team sei familiär und freundschaftlich. „Das macht auch was aus“, glauben beide, dass das auch die Gäste merken.

Der Kinosaal war einst Spielstätte von Größen wie Rio Reiser, auch Madsen und Knorkator spielten schon in Mieste. Heute sei sowas kaum noch machbar. „30 bis 40 Euro für Karten auszugeben, ist für viele schon grenzwertig“, wissen die Kinosaal-Chefs. Die Künstler, die mit viel Technik anreisen, seien aber eben auch nicht günstiger zu bekommen.

Auch Rio Reiser und Knorkator traten schon in Mieste auf

Besonders freuen sich die Miester deshalb, dass sie mit Keimzeit, die am 15. März (Karten sind auch im Volksstimme-Service-Punkt in Gardelegen erhältlich) auftreten werden, nochmal einen richtigen Kracher in das Drömlingsdorf holen konnten.

Doch das wird nicht der einzige Höhepunkt im Veranstaltungskalender bleiben. Ende des Jahres, am 15. November, treten Tänzchentee auf. Und auch die Partyreihen, die gut angenommen wurden, sollen fortgesetzt werden. Da wäre zum Beispiel „Mutti und Vati gehen tanzen“ am 22. März. Dieses Mal mit Romy und Wolli, die letztes Mal krankheitsbedingt absagen mussten. „Die Resonanz war da sehr gut, viele haben gesagt, dass wir das unbedingt wieder machen müssen“, erzählen Iser und Heidmann.

Freaky Saturday im Kinosaal Mieste

Im April soll es auch einen Ostersamstagstanz geben, und außerdem ist bereits ein Hardcore-Konzert in Planung, mit vier Bands, darunter „Tausend Löwen unter Feinden“, die in der Szene sehr bekannt seien, wie die Miester erzählen. Am 10. Mai steht der Freaky Saturday an, bei dem alles gespielt wird, von 80er bis 90er hin zu aktuellen Hits.

Im Juni ist wieder eine „Malle-Party“ geplant, bei der ein Mallorca-Urlaub verlost wird. Danach geht es für den Kinosaal erstmal in die Sommerpause.