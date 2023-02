Seit mehr als zwei Jahren steht dieser denkmalgeschützte Vierseitenhof in der Gerichtstraße in Kalbe leer. Seit wenigen Tagen ist der Verein Künstlerstadt Kalbe stolzer Besitzer dieser Immobilie.

Kalbe - Unscheinbar und leicht verwahrlost wirkt die Frontansicht eines historischen Vierseitenhofs an der Gerichtstraße 17 in Kalbe. Bei genauem Betrachten lässt das Ackerbürgerhaus mit Nebengelass aber Potenzial erkennen. Und dieses sahen wohl auch die Mitglieder des Künstlerstadtvereins Kalbe. Der Verein kaufte in der vergangenen Woche diese Immobilie. Am Freitag unterzeichnete die Vereinsvorsitzende Corinna Köbele den Kaufvertrag. „Wir freuen uns riesig“, äußert sie.