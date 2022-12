Kurpark Kalbe: Aufräumarbeiten gehen voran

Kalbe - In dieser Woche werden die Fällungen der großen Bäume im Kurpark abgeschlossen. „Dann folgen noch weitere Arbeiten und das Aufräumen beginnt“, berichtet Birk Stiemert, Inhaber des ausführenden Unternehmens. Gerodet wird ab nächster Woche also nicht mehr, aber einzelne Äste werden aus den Baumkronen zur langfristigen Entlastung entfernt. Eine Greifsäge kommt dabei zum Einsatz. An ausgewiesenen Stellen ist auch Buschwerk und Unterbewuchs zu entfernen. Dem folgen Aufräumarbeiten, bei denen die Mitarbeiter das Holz aus der Anlage holen und den Parkboden abziehen und glätten. So werden Spuren, die die Forstfahrzeuge hinterlassen haben, beseitigt. Diese Arbeiten dauern bis ins nächste Jahr. Wann ist der park, der lange gesperrt war, wieder begehbar?