LAG „Altmark Mitte“ lehnt Zusammenarbeit mit „Mittlere Altmark“ ab

Mit einem offenen Brief richtet sich der Vorstand des Vereins LAG „Altmark Mitte“ an die Gruppe „Mittlere Altmark“. Letztere möchte eine Zusammenarbeit mit der LAG, die vom Land den Anerkennungsbescheid erhielt, ausloten. Die anderen haben darauf keine Lust.

ie Akteure der Lokalen Aktionsgruppe „Altmark Mitte“ auf Werbetour in Seehausen im Sommer 2022.

Kalbe (vs) - Im Dezember 2022 ist das Strategiepapier der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Altmark Mitte“ von der Landesverwaltung anerkannt worden. Damit könnten in den kommenden Jahren einige Millionen Euro Fördergeld in die Region fließen. Dies bedeutet zugleich, dass der konkurrierenden Gruppe „Mittlere Altmark“ die neue Förderperiode durch die Landesverwaltung versagt bleibt. Dennoch macht die Gruppe um ihren Vorsitzenden Karsten Rottstädt weiter.