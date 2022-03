Landesstraße 21: Keine Verkehrsberuhigung für Kalbenser Ortsteil Neuendorf am Damm

Mitglieder des Ortschaftsrates wünschen sich eine Verkehrsinsel am Ortseingang von Neuendorf am Damm, damit Fahrzeuge dort nicht so schnell in den Ort hineinfahren. Doch dieser Wunsch kommt nun wohl zu spät, schließlich sind die Planungen zum Ausbau der Straße abgeschlossen. Bereits im Mai beginnen die Arbeiten. Und auch baulich ist diese Maßnahme so nicht umsetzbar.

Foto: Doreen Schulze