Till Specht aus Westeregeln erreicht beim Silvesterlauf des SV Wolmirsleben/Unseburg/ Tarthun als Erster das Ziel. Kinokarten und Essen locken als Belohnung.

Am Silvesterlauf des Sportvereins Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun nahmen 60 Läufer teil. Der Start erfolgte vor der Wolmirslebener Sporthalle.

Wolmirsleben. - Der Silvesterlauf des Sportvereins Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun hat im Dorf schon eine lange Tradition. Diesen sportlichen Höhepunkt gibt es in Wolmirsleben seit 1994 immer am letzten Tag des Jahres, sagte der Vereinsvorsitzende Tobias Maier.