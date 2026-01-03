weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Till Specht aus Westeregeln erreicht beim Silvesterlauf des SV Wolmirsleben/Unseburg/ Tarthun als Erster das Ziel. Kinokarten und Essen locken als Belohnung.

Von René Kiel 03.01.2026, 12:33
Am Silvesterlauf des Sportvereins Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun nahmen 60 Läufer teil. Der Start erfolgte vor der Wolmirslebener Sporthalle.
Am Silvesterlauf des Sportvereins Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun nahmen 60 Läufer teil. Der Start erfolgte vor der Wolmirslebener Sporthalle. Foto: René Kiel

Wolmirsleben. - Der Silvesterlauf des Sportvereins Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun hat im Dorf schon eine lange Tradition. Diesen sportlichen Höhepunkt gibt es in Wolmirsleben seit 1994 immer am letzten Tag des Jahres, sagte der Vereinsvorsitzende Tobias Maier.