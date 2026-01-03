Der Vorschlag des Kreistagsabgeordneten Ralf-Peter Schmidt für ein Überholverbot auf Abschnitten zwischen Hecklingen und Winningen wurde abgelehnt.

Überholverbot abgelehnt - Landrat sieht keine Gefahr auf L73 bei Hecklingen

Zwischen Winningen und Hecklingen passieren immer wieder schwere Unfälle wie dieser am 10. Oktober dieses Jahres.

Hecklingen. - Auf der Landesstraße 73 zwischen Hecklingen und Winningen kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Der Kreistagsabgeordnete Ralf-Peter Schmidt aus Staßfurt griff deshalb einen Bürgerhinweis aus der Region auf und machte Landrat Markus Bauer (SPD) darauf aufmerksam. Schmidt schlug vor, die Landesstraße zwischen Hecklingen und Winningen, insbesondere im Bereich der örtlichen Höhenunterschiede und dadurch bedingter schlechter Einsehbarkeit mit einer geschlossenen Mittellinie und einem Überholverbot zu versehen.