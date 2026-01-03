Einzige Post im Luftkurort Inhaberin geht in Rente: Was aus einem Arendseer Geschäft mit Lotto-Angeboten wird
Janice Schulz steigt bei PaKo ein und setzt auf ein bewährtes Team. Wie sie den Buch- und Schreibwarenladen an der Arendseer Friedensstraße weiterentwickeln möchte und was Geschenke damit zu tun haben.
03.01.2026, 13:00
Arendsee. - Den sicheren Job in der Arendseer Verwaltung aufgeben und das Risiko der Selbstständigkeit eingehen: Janice Schulz erzählt im Gespräch mit der Volksstimme ganz offen, was sie zu diesem Schritt bewogen hat.