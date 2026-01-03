Einzige Post im Luftkurort Inhaberin geht in Rente: Was aus einem Arendseer Geschäft mit Lotto-Angeboten wird

Janice Schulz steigt bei PaKo ein und setzt auf ein bewährtes Team. Wie sie den Buch- und Schreibwarenladen an der Arendseer Friedensstraße weiterentwickeln möchte und was Geschenke damit zu tun haben.