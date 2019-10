Zu seinem 60. Geburtstag gab Raymund Schauer einen Empfang für Mitglieder des VfL Kalbe.

Kalbe l Ist Raymund Schauer in Kalbe unterwegs, dann kennen ihn die Leute meist nur in Sportbekleidung. Die trägt der Trainer der Leichtathletikgruppe des VfL Kalbe so gut wie zu jeder Gelegenheit. Nun hat Schauer beim Blick in den Kleiderschrank dann doch zum Anzug gegriffen. Einen besonderen Anlass gab es ja schließlich auch. Raymund Schauer feierte seinen 60. Geburtstag. Im Café „Piccolo“ gab er einen Empfang für Mitglieder des VfL-Vorstandes, der Tanzgruppe und der Leichtathletikgruppe. Die Leichtathletikkinder haben eine Überraschung für ihren Trainer vorbereitet. Sie überreichten ihm nicht nur Geschenken, sondern haben für Schauer, der beim Sportlerball selbst für die Programmeinlagen sorgt, ein Ständchen einstudiert.

Kurzerhand haben sie den Andreas-Bourani-Titel „Ein Hoch auf uns“ umgedichtet. So sangen sie im Refrain: „Ein Hoch auf Dich für 60 Jahr‘, Herr Schauer Du bis wunderbar“. Im selbstgedichteten Liedtext heißt es unter anderem auch, dass sie sich wünschen, dass er dem Sportverein als Trainer noch lange erhalten bleibt. Ans Aufhören denkt Raymund Schauer momentan noch nicht, obwohl wie der Sportlehrer berichtete, er ursprünglich vorhatte bereits mit 50 Jahren die Aufgabe an Jüngere weiterzugeben. „Aber wenn ich jetzt aufhöre, dann führt das niemand weiter“, berichtet er im Volksstimme-Gespräch. Und Spaß macht es ja auch immer noch.

Noch nicht ans Aufhören denken

Seit 34 Jahre ist Schauer Trainer der Leichtathleten in der Mildestadt. Und noch immer ist er selbst aktiv. Unter seinen Fittichen trainieren derzeit um die 50 Leichtathleten, darunter auch einige Erwachsene. Dreimal in der Woche wird trainiert. Die Teilnehmer sind zwischen neun und 60 Jahre alt. „Ich mache das aus vollem Herzen“, erzählt der Kalbenser. Und nicht nur Sportler aus Kalbe trainieren bei ihm. Es sind auch Kinder aus dem Raum Klötze und aus Gardelegen.

Stolz ist er, dass die Kinder so viel Spaß bei der Leichtathletik erleben. Und diese Freude gibt er auch an Kinder weiter, die von der Physiognomie her, nicht unbedingt für die Leichtathletik geeignet sind. Aber auch ihnen verhilft er zu kleinen Erfolgen.

Sportfreunde geiern ihren Mitstreiter

Apropos Erfolge: Erfolgreich sind Schauers Leichtathletikkinder auf Landes- und auf mitteldeutscher Ebene. Einige seiner Schützlinge haben sogar bei Deutschen Meisterschaften auf dem Siegerpodest gestanden. Darunter auch sein Sohn Frank Schauer. Er wurde 2013 in München Deutscher Meister im Marathonlauf und durfte sich deshalb auch in das Goldene Buch der Stadt Kalbe eintragen. Am Wochenende beteiligt er sich am Marathon in Frankfurt/Main. Auch dort wird ein vorderer Platz erwartet.

Und weil der Sohn am Wochenende beim Marathon dabei ist, wird die Familienfeier anlässlich des runden Geburtstages erst am darauffolgenden Wochenende stattfinden. Mit seinen Sportfreunden ließ sich Raymund Schauer aber schon gestern an seinem Ehrentag feiern.