Einkaufen auf dem Lande Letzlinger warten auf Tante Enso: Warum noch immer nicht gebaut wird
Dorfbewohner haben schon vor zwei Jahren Anteile gekauft. Doch am Tante-Enso-Markt passiert augenscheinlich nichts. Welche Gründe die Unternehmer dafür angeben und welche Möglichkeiten Anteilseigner haben.
23.10.2025, 07:15
Letzlingen. - Das Grundstück ist gekauft, die Herstellung der Gebäudeteile laut Bauherren in Auftrag gegeben – und doch: Es regt sich augenscheinlich seit Monaten nichts im Zentrum von Letzlingen. Dort, wo bis 2018 die Dorfbewohner ihre Einkäufe erledigen konnten und wo sie das in einem „Tante Enso“-Laden künftig wieder können sollen. So jedenfalls seit langem der Plan. Ist der inzwischen eingeschlafen? Das fragt sich manch Dorfbewohner. Die Volksstimme hakte nach.