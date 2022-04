Lichtblütenfestival: Was planen Studenten in Gardelegens Ortsteil Lindstedt?

In besonderem Scheine soll im September Lindstedt anlässlich des ersten Lichtblütenfestivals in der Altmark erstrahlen. Welche Aufgabe vier Studenten aus Bernburg dabei haben.

Lindstedt - Lasershow oder Kerzenschein? Und welche Schmuckstücke in Lindstedt haben es verdient, in ein besonderes Licht gerückt zu werden? Vier Studenten der Hochschule Anhalt beraten in den kommenden Wochen über diese und andere Fragen. Was haben sie geplant?