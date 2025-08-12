Spaziergänger macht grausigen Fund Menschliche Knochenteile im Wald bei Jerchel gefunden
Polizei und Kriminaltechnik haben Reste sichergestellt. Weitere Untersuchungen finden in der Rechtsmedizin Magdeburg.
Aktualisiert: 12.08.2025, 15:58
Gardelegen - Einen grausigen Fund hat jetzt Hendrik Giggel-Grabau aus Jerchel in einem Waldstück in Jerchel am Schotterweg in Richtung Potzehne gemacht: Teile eines menschlichen Schädelknochens mit Gebiss und Schädeldecke und einen weiteren Knochen, vermutlich ein Schienbein. Passiert ist das Ganze bereits am 8. Juli abends gegen 19.30 Uhr.