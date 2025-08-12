Polizei und Kriminaltechnik haben Reste sichergestellt. Weitere Untersuchungen finden in der Rechtsmedizin Magdeburg.

Auf einem Gelände im Wald am Schotterweg in Richtung Potzehne wurde bei Jerchel jetzt ein Schädelknochen und ein weiterer Knochen, vermutlich ein Schienbein, gefunden. Foto: Hendrik Giggel-Grabau

Gardelegen - Einen grausigen Fund hat jetzt Hendrik Giggel-Grabau aus Jerchel in einem Waldstück in Jerchel am Schotterweg in Richtung Potzehne gemacht: Teile eines menschlichen Schädelknochens mit Gebiss und Schädeldecke und einen weiteren Knochen, vermutlich ein Schienbein. Passiert ist das Ganze bereits am 8. Juli abends gegen 19.30 Uhr.