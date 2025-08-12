Polizei und Kriminaltechnik haben menschliche Überreste in einem Wald bei Jerchel sichergestellt. Doch genau wie der Finder stehen sie vor einem Rätsel: Zu wem gehören die Knochen?

Auf einem Gelände im Wald am Schotterweg in Richtung Potzehne wurde bei Jerchel jetzt ein Schädelknochen und ein weiterer Knochen, vermutlich ein Schienbein, gefunden.

Gardelegen. – Grausiger Fund: Bereits am Abend des 8. Juli gegen 19.30 Uhr stieß Hendrik Giggel-Grabau aus Jerchel in einem Waldstück nahe des Schotterwegs Richtung Potzehne auf menschliche Überreste. Dabei entdeckte er Teile eines Schädels, einschließlich Gebiss und Schädeldecke, sowie einen weiteren Knochen, bei dem es sich vermutlich um ein Schienbein handelt.