Spaziergänger macht grausigen Fund Knochen-Schock! Menschliche Überreste bei Jerchel gefunden – Identität der Leiche unklar
Polizei und Kriminaltechnik haben menschliche Überreste in einem Wald bei Jerchel sichergestellt. Doch genau wie der Finder stehen sie vor einem Rätsel: Zu wem gehören die Knochen?
Aktualisiert: 13.08.2025, 13:45
Gardelegen. – Grausiger Fund: Bereits am Abend des 8. Juli gegen 19.30 Uhr stieß Hendrik Giggel-Grabau aus Jerchel in einem Waldstück nahe des Schotterwegs Richtung Potzehne auf menschliche Überreste. Dabei entdeckte er Teile eines Schädels, einschließlich Gebiss und Schädeldecke, sowie einen weiteren Knochen, bei dem es sich vermutlich um ein Schienbein handelt.