Mit einem Messer ging ein Mann beim Weihnachtsmarkt, den die Feuerwehr in Kalbe organisiert hatte, auf Bürger und Polizisten los, rief wilde Drohungen aus. Der Fall wurde jetzt vor dem Amtsgericht Gardelegen verhandelt.

Messerangreifer auf dem Weihnachtsmarkt in Kalbe: „Ich schlitze euch die Kehlen auf“

Verhandlung am Amtsgericht Gardelegen

Ein Mann bedrohte Besucher eines Weihnachtsmarktes in Kalbe. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Kalbe/Gardelegen - Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich 2023 beim öffentlichen Weihnachtsmarkt abgespielt haben, zu dem die Feuerwehr in Kalbe eingeladen hatte. Ein Mann hatte dort mehrere Menschen mit einem Messer bedroht und geschrien, er wolle sie abstechen. Bei seiner Festnahme hatte er sich widersetzt, die Polizisten in übler Weise beleidigt und ihnen gedroht, die Kehlen aufzuschneiden. Dafür musste er sich in dieser Woche vor dem Gardelegener Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte aus dem Altmarkkreis schilderte die Ereignisse aus seiner Sicht und hatte auch eine Erklärung für sein Verhalten parat.