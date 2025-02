Mieste. - Wolfgang Witte ist wütend, empört, verärgert, schwerst beleidigt und tief getroffen. Grund dafür ist eine großflächige Schmiererei direkt vor seiner Haustür in Mieste. Dort haben Unbekannte in der Nacht zu gestern mit silberner Farbe in großen Lettern „AFD“ auf die Straße gesprüht. „Und da gegenüber nur alte Silogebäude und Scheunen stehen, beziehe ich das auch auf mich“, betont Witte – und auf seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalpolitik (Lesen Sie auch: Angriff auf Wahlplakate in Gardelegen).

