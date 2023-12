Kalbe - Eigentlich sollte in erster Linie Photovoltaik aufs Dach des Hauses eins der Kalbenser Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“ GmbH kommen. Dafür wurde der Neubau links des Haupteingangs eingerüstet. Doch nun wird eine noch größere Investition daraus.

„Beim Gerüstbau ist aufgefallen, dass sich an einigen Punkten der Fassade Putz und Dämmung voneinander gelöst haben“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter, Melchior Boshamer. Das habe bedeutet, dass das Problem in Angriff genommen werden musste. Und so wird im genannten Bereich noch in diesem Jahr neue Dämmung aufgebracht, während der Putz dann 2024 folgen soll, wenn das Wetter es wieder zulässt.

Weil uns die Energiepreise um die Ohren geflogen sind. Melchior Boshamer, geschäftsführender Gesellschafter der GmbH

Zusätzlich zu dieser Investition wird das eigentliche Vorhaben, eine Photovoltaik-Anlage mit mehr als 300 Modulen aufs Dach zu bringen, weiter vorangetrieben. „Weil uns die Energiepreise um die Ohren geflogen sind“, begründet Boshamer das Projekt. Immerhin nimmt die GmbH dafür „eine mittlere sechsstellige Summe“ in die Hand. Doch Berechnungen von Fachleuten hätten ergeben, dass sich die Investition schon in wenigen Jahren amortisiert habe. Immerhin muss auch die Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“ GmbH, die im Haus eins an der Straße der Jugend 92 Plätze und in ihrem Haus zwei an der Gartenstraße 44 Plätze bietet, inzwischen ein Zigfaches von dem, was vor der Preisexplosion für Strom und Gas bezahlt wurde, aufbringen.

Die neue Photovoltaik-Anlage deckt künftig laut Boshamer 50 Prozent des Energiebedarfs ab. „Wir hoffen, dass wir irgendwann so viel Strom produzieren, dass wir auch die Heizungsanlage mit elektrischen Komponenten unterstützen können“, sagt er. Aktuell wird diese mit Gas betrieben. „Unsere Bewohner haben nun einmal einen hohen Wärmeanspruch“, so Boshamer. Deshalb laufe die Heizung das ganze Jahr über.

Allerdings soll auch noch eine Klimaanlage installiert werden, die dann Gemeinschaftsräume und Flure sowohl kühlt als auch heizt und die gleichzeitig die Luft reinigt. Auch hierfür wird eine mittlere sechsstellige Summe fällig. Allerdings gebe es eine 90-prozentige Förderung, so dass bei der Seniorenpflegeheim „Klein Sanssouci“ GmbH ein zehnprozentiger Eigenanteil verbleibe, so Boshamer.

Das Unternehmen hatte bereits vor Jahrzehnten eine Vorreiterrolle eingenommen, als es darum gegangen war, Solarthermie zu nutzen. So waren auf das Dach des Altbaus, rechts vom Haupteingang, entsprechende Module aufgebracht worden, mit denen in erster Linie die Warmwasserversorgung sichergestellt worden war.

An diesem System wird auch weiter festgehalten. Doch würden laut Boshamer eben auch modernere Verfahren genutzt, um die Bewirtschaftungskosten künftig nicht weiter ausufern zu lassen.