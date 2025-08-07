Neuer Job, viele Schlüssel, große Pläne: Mathias Wagner bringt frischen Wind in die Künstlerstadt Kalbe – und hat mehr vor als nur Türen zu öffnen …

Mit einem Schlüsselbund voller Aufgaben startet Mathias Wagner bei der Künstlerstadt Kalbe durch.

Kalbe. - Er ist das neue Gesicht in Kalbe: Mathias Wagner. Seit dem 1. August ist er der neue hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins „Künstlerstadt Kalbe“. Der 37-Jährige wird nicht nur die Vorstandsvorsitzende Corinna Köbele unterstützen, die seit 2022 alles alleine im Büro erledigt, sondern ist auch für die vielen Projekte zuständig, die in nächster Zeit anstehen.