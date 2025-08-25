Der Termin für die Versammlung des Reit- und Fahrvereines Gardelegen steht fest. Doch plötzlich melden sich verunsicherte Mitglieder, die nicht wissen, ob sie teilnehmen dürfen...

Beim Reit- und Fahrverein Gardelegen kehrt keine Ruhe ein. Am 2. September soll es nun eine Versammlung geben.

Gardelegen - Kann es sein, dass man Mitglied in einem Verein ist – oder auch nicht mehr – ohne es zu wissen? Die Antwort lautet: Ja! Im Reit- und Fahrverein Gardelegen scheint nichts mehr unmöglich. Mehrere Gardelegener haben sich seit Veröffentlichung der Einladung zur Mitgliederversammlung des krisengeschüttelten Vereines in der Redaktion gemeldet, weil sie nicht wissen, ob sie daran teilnehmen dürfen. Der Grund dafür ist kurios.