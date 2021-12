Motto in Gardelegen „Mein Baum für uns“ - Winterlinde zur eisernen Hochzeit

Baumspenden bringen mehr Grün in die Einheitsgemeinde Gardelegen. Pflanzungen dank Jägerschaft Breitenfeld, Ehepaar Volkmer und Solpker Ortschaftsrat.

Gardelegen (vs) - „Für das Klima kann man nicht genug tun. Und das ist unser Beitrag“, sagt Giesela Volkmer (85) entschlossen. Aus diesem Grund hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Wilhelm (89) entschieden, eine Winterlinde für den Gardelegener Wall zu spenden. Und sie sind nicht die einzigen Spender.

Die Winterlinde der Volkmers wurde kurzfristig bestellt und steht nun auf dem Wall am Ende des Harbig-Sportplatzes. Dass sie eine Linde spendierten, hatte sich auch aus der Berichterstattung zum Wall in den vergangenen Wochen ergeben.

Anlass der Spende war die eiserne Hochzeit, die Volkmers 2020 feierten. „Wir wollten der Stadt etwas zurückgeben“, so das Paar. Ihr Ja-Wort hatten sich Volkmers 1955 in Gardelegen gegeben. Immer wenn sie beim Spaziergang nun an ihrem Baum vorbeikommen, „sagen wir Guten Morgen. Der muss einfach anwachsen“, sagt Giesela Volkmer.

Und noch eine Baum-Spende gab es vor wenigen Tagen: Die Mitglieder des Ortschaftsrates Solpke kauften eine Blutbuche, die nun vor dem Friedhof steht. Susann Rahmsdorf, Sabrina Schulz, Franko Gäde, Henry Rosner, Andreas Kammholz, Christian Baum, Maik Hackert und Ortsbürgermeister Sven Grothe war die bisher kahle Fläche vor dem Friedhof aufgefallen. „Und da wollten wir etwas für den Ort tun und haben für die Buche an diesem schönen Standort zusammengelegt“, so Sven Grothe.

Eine große Summe hatte vor kurzem die Jagdgenossenschaft Breitenfeld spendiert, womit insgesamt 130 Obstbäume an ländlichen Wegen in der Nähe des Ortsteils gepflanzt wurden.

„Wir haben uns riesig über diese Baumspenden gefreut“, sagt Dagmar Bauer von der Stadtverwaltung. Wer auch Interesse daran hat, unter dem Motto „Mein Baum für uns“ als Einzelperson, Verein, Gruppe oder einer Einrichtung einen Baum zu spenden, der kann sich jederzeit an Dagmar Bauer per E-Mail unter gruen@gardelegen.de oder telefonisch unter 03907/775 39 20 wenden, um Baumart und Standort zu klären.