Muss Bäckerfiliale in Kalbe schließen?

Kalbe/Packebusch - Wie steht es um die Bäckerei-Filiale Matthias Bock in Kalbe? Die Schließung der Filiale stand im Raum. Zwei seiner Filialen hat er bereits aufgeben müssen. Zum einen die in Pretzier, nachdem der Umsatz dort um etwa 70 Prozent zurückgegangen ist, zum anderen die in Salzwedel. Ein Krankheitsfall aber vor allem steigende Fixkosten machten diesen Schritt notwendig. Muss auch die Filiale in Kalbe geschlossen werden?