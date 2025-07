Der Eröffnungstermin für den neuen Supermarkt in der Bismarker Straße in Osterburg steht fest. Ein Firmensprecher verrät außerdem, was am alten Standort in der Stendaler Chaussee geplant ist.

Eröffnungstermin für Aldi in Osterburg an der A14 steht fest

Fast täglich ist der Baufortschritt am neuen Aldi-Markt an der Bismarker Straße in Osterburg zu beobachten.

Osterburg. - Zusehends wächst der Neubau von Aldi in der Bismarker Straße in Osterburg in die Höhe. Die Wände stehen, und mit bloßem Auge ist zu erkennen, wo die Kunden aus nah und fern künftig einkaufen können.

Fast 1.100 Quadratmeter Verkaufsfläche wird der neue Aldi messen. Er ist damit 300 Quadratmeter größer als die Filiale in der Stendaler Chaussee, von der sich der Lebensmittelkonzern verabschieden will.

Discounter-Neueröffnung: Neuer Aldi-Supermarkt in Osterburg ab Oktober 2025

„Die Bauarbeiten an unserem neuen Aldi-Markt in Osterburg laufen derzeit planmäßig“, berichtet Unternehmenssprecher Dennis Boczek auf Volksstimme-Anfrage. „Die Eröffnung ist bei weiterhin positivem Verlauf für Ende Oktober geplant.“ In vier Monaten ist es also soweit – nicht einmal ein Jahr, nachdem an derselben Stelle drei Reihen eines Garagenhofs abgerissen wurden, um Platz für den Discounter zu schaffen.

Dass die neue Aldi-Filiale größer als die derzeitige sein wird, heißt nicht, dass das Warenangebot wächst. In einem Bauantrag hatte der Konzern im vergangenen Jahr die Beweggründe für die Vergrößerung erläutert. Ausschlaggebend ist vor allem der zunehmende Konkurrenzdruck von anderen Supermärkten, aber auch vom Onlinehandel. In dem größeren Neubau sollen dieselben Waren wie bisher „wettbewerbsfähiger“ präsentiert werden, so Aldi in der Mitteilung.

Lesen Sie mehr: Neuer Supermarkt in Stendal - Wer wird's: Rewe, Edeka, Aldi oder Lidl?

Eine Kundentoilette, 80 Parkplätze und zwei E-Ladesäulen sind geplant. Auf dem etwa 6.600 Quadratmeter großen Grundstück entsteht außerdem ein Nebengebäude mit bis zu 180 Quadratmetern und separatem Eingang, in dem Back-, Fleisch- und Wurstwaren verkauft werden sollen.

Lidl, Edeka und Co.: Supermärkte konkurrieren in Osterburg und online

Laut einer Prognose wird die neue Aldi-Filiale in der Bismarker Straße jährlich 6,1 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften, davon rund fünf Millionen Euro mit Lebensmitteln. Am neuen Standort würde er somit einen Marktanteil von 15 Prozent einnehmen und eine „beachtliche Versorgungsfunktion für die Stadt Osterburg“ haben.

Lesen Sie mehr: Neues Sortiment im Edeka - Märkte in Osterburg und Stendal erhalten andere Betreiber

Größter Konkurrent ist übrigens der 200 Meter entfernte Lidl-Markt. Im direkt benachbarten Edeka sieht der Aldi-Konzern laut eines Gutachtens kein Problem, denn Edeka ist der einzige Vollsortimenter an dem Standort und soll durch Aldi sogar gestärkt werden. Im Stadtratsbeschluss zu dem Bauvorhaben ist es so zusammengefasst: Für den „preisgünstigen Einkauf“ gehen Kunden zu Aldi, für den „spezialisierten Bedarf“ zu Edeka.

Aldi zieht wegen A14-Bau in Osterburg um

Im Fokus hat Aldi mit dem neuen Markt in erster Linie die Osterburger. Sie sollen schätzungsweise 60 Prozent des Umsatzes einbringen. Die Nähe zu Wohngebieten, insbesondere dem An der Golle mit seinen Fünfgeschossern, sowie das 600 Meter entfernte Stadtzentrum waren der Hauptgrund für die neue Standortwahl. Und gegen die Filiale im Gewerbegebiet Am Bültgraben. Für den Markt wurde sogar ein Erweiterungsbau geprüft.

Lesen Sie mehr: Industriegebiet an der zukünftigen A14 im Norden des Landkreises Stendal soll größer werden

Dessen größter Nachteil ist, dass der Discounter in der Stendaler Chaussee für kaum einen Osterburger fußläufig zu erreichen ist. Für den Verbrauchermarkt ist das eine denkbar ungünstige Lage. Anders in der Bismarker Straße, wo mehr Pendler- und Durchgangspublikum zu erwarten ist, zumal dort Osterburgs Hauptzu- und -abfahrt an der A14 entsteht. Ein Gutachten attestiert dem alten Gewerbegebiet in der Stendaler Chaussee sogar, dass die „verkehrliche Bedeutung nicht mehr gegeben“ sei, sobald die A14 gebaut ist.

Die alte Filiale von Aldi in Osterburg im Gewerbegebiet Am Bültgraben. Foto: Victoria Barnack

Auf Volksstimme-Anfrage erklärt Aldi-Sprecher Boczek nun, was dort geplant ist: „Das alte Objekt steht in unserem Eigentum. Wir bemühen uns um eine zeitnahe Weiternutzung, um dauerhaften Leerstand zu vermeiden.“ Dass Aldi das Gebäude selbst nutzen wird, ist sehr unwahrscheinlich. „Wir bemühen uns um eine Nachvermietung oder den Verkauf der Immobilie“, sagt Bozcek.

Baumarkt, Tierbedarf oder Elektrohandel: Was kommt nach Aldi in Osterburg?

Anders als es Gerüchte behaupten, wird nicht der benachbarte Sonderposten-Baumarkt Nachnutzer. Das hat der Marktleiter gegenüber der Volksstimme bestätigt. Auch dass sich ein anderer Lebensmittelhändler dort ansiedelt, sieht ein Gutachter als unwahrscheinlich an.

Denkbar sei ein Getränke- oder ein kleinflächiger Fachmarkt wie beispielsweise für Tierbedarf, Elektrohandel, Drogeriewaren oder ein Schuhgeschäft. Zu konkreten Interessenten ist bisher nichts bekannt.