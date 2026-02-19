Zäune, Lärm oder Regenwasser sorgen immer wieder für Spannungen zwischen Nachbarn. Auch in der Altmark zeigen Beispiele, wie schnell alltägliche Streitigkeiten eskalieren können

Haustiere und Uneinigkeit um die Grundstücksgrenze sind Hauptgründe für Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Altmarkkreis. - Ein falsch gesetzter Zaun, ein paar verrückte Steine oder ein Streit an der Haustür – Nachbarschaftskonflikte beginnen oft im Kleinen, können sich aber über Jahre hochschaukeln und schließlich vor Gericht landen. Auch in der Altmark zeigen einige Fälle, wie emotional der Streit mit dem Nachbarn sein kann.