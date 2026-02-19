weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Abwechslungsreicher Beruf: Zwei jungen Männern gefällt in Havelberg die Arbeit mit Köpfchen

Sie haben auf der Schiffswerft in Havelberg Konstruktionsmechaniker gelernt. Weshalb sie für ihren Beruf schwärmen.

Von Andrea Schröder 19.02.2026, 18:53
Die jungen Gesellen Lucian Benneckendorf und Leo Sonnenberg (2. und 3. von links) präsentieren in der Kiebitzberg Schiffswerft mit Geschäftsführer Florian Lewerken (links) und Maschinenbauingenieur Jörg Schwarzer das neu gebaute Arbeitsboot.
Die jungen Gesellen Lucian Benneckendorf und Leo Sonnenberg (2. und 3. von links) präsentieren in der Kiebitzberg Schiffswerft mit Geschäftsführer Florian Lewerken (links) und Maschinenbauingenieur Jörg Schwarzer das neu gebaute Arbeitsboot. Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - Handwerkliches Geschick und Vorstellungsvermögen sind Voraussetzungen für den Beruf des Konstruktionsmechanikers. Beides haben Lucian Benneckendorf und Leo Sonnenberg in ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung in der Kiebitzberg-Schiffswerft Havelberg bewiesen. Und sich damit einen Arbeitsvertrag als Gesellen gesichert.