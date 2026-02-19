Abwechslungsreicher Beruf Zwei jungen Männern gefällt in Havelberg die Arbeit mit Köpfchen
Sie haben auf der Schiffswerft in Havelberg Konstruktionsmechaniker gelernt. Weshalb sie für ihren Beruf schwärmen.
19.02.2026, 18:53
Havelberg. - Handwerkliches Geschick und Vorstellungsvermögen sind Voraussetzungen für den Beruf des Konstruktionsmechanikers. Beides haben Lucian Benneckendorf und Leo Sonnenberg in ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung in der Kiebitzberg-Schiffswerft Havelberg bewiesen. Und sich damit einen Arbeitsvertrag als Gesellen gesichert.