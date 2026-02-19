weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wunsch geht in Erfüllung: Für die Jüngsten gibt's was Neues in der Sporthalle Schönhausen

Der Förderverein von Kita und Hort in Schönhausen hat einen Vorschlag in die Tat umgesetzt. Und bereitet den nächsten Spatzenflohmarkt vor.

Von Andrea Schröder 19.02.2026, 19:12
Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins für Kita und Hort Schönhausen, (von links) Yves Richter, Caro Giese, Jessica Wolf und Anja Bock, haben den Wunsch nach einer Wickelkommode für die Sporthalle erfüllt. Foto: Förderverein Kita und Hort

Schönhausen. - Wenn in wenigen Wochen der Spatzenflohmarkt wieder viele Besucher in die Sporthalle Schönhausen lockt, wird sich so mancher über eine Neuerung freuen. Denn ein schon oft angesprochener Wunsch hat sich erfüllt: Der Förderverein der Kita Spatzennest und des Hortes Waldstrolche hat dafür gesorgt.