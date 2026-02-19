Der Förderverein von Kita und Hort in Schönhausen hat einen Vorschlag in die Tat umgesetzt. Und bereitet den nächsten Spatzenflohmarkt vor.

Für die Jüngsten gibt's was Neues in der Sporthalle Schönhausen

Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins für Kita und Hort Schönhausen, (von links) Yves Richter, Caro Giese, Jessica Wolf und Anja Bock, haben den Wunsch nach einer Wickelkommode für die Sporthalle erfüllt.

Schönhausen. - Wenn in wenigen Wochen der Spatzenflohmarkt wieder viele Besucher in die Sporthalle Schönhausen lockt, wird sich so mancher über eine Neuerung freuen. Denn ein schon oft angesprochener Wunsch hat sich erfüllt: Der Förderverein der Kita Spatzennest und des Hortes Waldstrolche hat dafür gesorgt.