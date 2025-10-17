Lehrer Nachwuchs für ländliche Region Nachwuchsstipendium bringt frischen Wind an Gardelegener Schulen
Die Hansestadt Gardelegen baut ihr Erfolgsprojekt für den Lehrernachwuchs aus. Zwei Stipendiatinnen erhalten nun finanzielle Unterstützung und starten ihre Karriere in der Einheitsgemeinde.
Gardelegen/VS. - Die Hansestadt Gardelegen hat zwei weitere Gardelehrerinnen „in unserem Erfolgsprojekt“, aufgenommen, wie es Bürgermeisterin Mandy Schumacher formulierte. Kemi Gille und Emely Brune planen ihre Zukunft im Lehrerberuf in der Einheitsgemeinde und erhalten ab sofort finanzielle und organisatorische Unterstützung.