Die Hansestadt Gardelegen baut ihr Erfolgsprojekt für den Lehrernachwuchs aus. Zwei Stipendiatinnen erhalten nun finanzielle Unterstützung und starten ihre Karriere in der Einheitsgemeinde.

Emely Brune (links) aus Berge und Kemi Gille aus Weteritz sind die beiden neuen Gardelehrer-Stipendiatinnen.

Gardelegen/VS. - Die Hansestadt Gardelegen hat zwei weitere Gardelehrerinnen „in unserem Erfolgsprojekt“, aufgenommen, wie es Bürgermeisterin Mandy Schumacher formulierte. Kemi Gille und Emely Brune planen ihre Zukunft im Lehrerberuf in der Einheitsgemeinde und erhalten ab sofort finanzielle und organisatorische Unterstützung.