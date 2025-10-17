In der Schönebecker Edelmannstraße 17a entsteht ein Ausbildungsraum für künftige Pflegekräfte. Mit Pflegebetten, Puppe, Skelett und medizinischer Technik soll hier geübt werden. Was geplant ist.

Das seit zwei Jahren leerstehende Heim in Schönebeck wird zum Pflegekabinett

Wo früher Bewohner lebten, soll ab Mitte Oktober die Ausbildung im Mittelpunkt stehen.

Schönebeck. - Was sonst nur an Pflegeschulen möglich ist, wird für Schönebeck und die Region mit einem Projekt jetzt einmalig. Zwei Jahre lang stand das ehemalige Pflegeheim in der Edelmannstraße 17a leer. Nun nutzt der Alten- und Behinderten-Hilfsdienst (ABH) aus Schönebeck das Gebäude neu.