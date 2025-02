Mehrin. - Der Naturabend in Mehrin ist eine feste Größe für alle Naturfreunde der Region. Organisiert von der NABU-Fachgruppe Naturschutz Vienau, wird regelmäßig zu spannenden Vorträgen ins Landhotel Mehrin eingeladen. Experten berichten dann über beeindruckende Naturerlebnisse, Naturschutzprojekte und faszinierende Tier- und Pflanzenwelten – sowohl aus der heimischen Umgebung als auch aus fernen Ländern. Der nächste Naturabend findet am Sonnabend, 1. März, um 19 Uhr im Landhotel Mehrin statt.

In diesem Jahr konnte die Fachgruppe Steffen Zahn vom Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow und Wildlife-Fotografin Sabine Hendel aus Sassenburg (Drömling) als Referenten gewinnen.

Den Anfang macht Steffen Zahn. Er wird über „die historische und aktuelle Fischbesiedlung des Jeetze-Systemes und über den Stand des Wanderfischprogramms in Sachsen-Anhalt“ sprechen. Zahn arbeitet für das Institut für Binnenfischerei Potsdam-Sacrow (IfB).

Das IfB betreibt anwendungsorientierte Forschung zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Fischbeständen in Binnengewässern. Es fungiert als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und setzt sich für den Schutz aquatischer Ökosysteme, die Entwicklung umweltschonender Aquakulturtechnologien und die Unterstützung fischereipolitischer Entscheidungen ein.

Beeindruckende Fotos

Zudem informiert das IfB Fachleute, Verbraucher und die Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen in der Fischerei und Binnengewässerbewirtschaftung, heißt es auf der Internetseite des IfB.

Die Mission von Sabine Hendel ist es, die atemberaubende Artenvielfalt des Drömlings und der Heide mit der Kamera einzufangen. Anett Roisch

Der zweite Vortrag an diesem Abend steht unter dem Motto „Bin im Wald … kann später werden“ und wird von der leidenschaftlichen Wildlife-Fotografin Sabine Hendel gehalten. In einem Gespräch mit der Volksstimme vor zwei Jahren verriet die junge Frau, dass für sie der Wald ein Ort ist, in dem sie sich sicher und geborgen fühlt. Aufgewachsen ist Hendel direkt am Drömling.

Dort ist die Fotografin meist unterwegs, aber auch in der Südheide. „Mein Ziel ist es, den Menschen die Natur mit all ihren zahlreichen Lebewesen mit meinen Fotos und Vorträgen wieder näherzubringen“, schreibt sie auf ihrer Internetseite www.apfelsinis-fotowelt.de.

Während ihres Fotovortrags zeigt Hendel beeindruckende Momentaufnahmen der tierischen Bewohner des Drömlings und der Südheide. Sie schildert eindrucksvoll deren Verhaltensweisen, gibt Tipps über die Wildlife-Fotografie und berichtet über die Erlebnisse, die sie dabei machen durfte.

Die NABU-Fachgruppe Naturschutz Vienau lädt alle Interessenten zu ihrem Naturabend am 1. März ein. Der Eintritt ist frei, aber es wird um einen kleinen Unkostenbeitrag gebeten.