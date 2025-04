Neue Bestattungsart in Kalbe: Jetzt können auch in Brüchau teilanonyme Beerdigungen stattfinden

Kalbe. - Auf den Friedhöfen in Kalbe und Brüchau haben Mitarbeiter der Firma von Steinmetzmeister Jens Eichenberg gestern die Grundlage für eine neue Form der Bestattung auf diesen Anlagen gelegt. Reiner Schaluppa und Alf Ziegler haben dort Stelen für ein teilanonymes Urnengrabfeld gesetzt. „Dieses Angebot haben wir bisher in der Einheitsgemeinde Kalbe lediglich in Sallenthin und Winkelstedt“, erläutert Sebastian Löchel vom Bauamt.

Reiner Schaluppa (r.) und Alf Ziegler bereiten das Aufstellen der Stele auf dem Kalbenser Friedhof vor. foto: Marco Heide

Platz für Namensschilder

Damit diese Stele standsicher ist, hoben Schaluppa und Ziegler zunächst eine kleine Grube für das Fundament aus. Die gestern aufgestellten Gedenksteine dienen dazu, dass dort Erinnerungstafeln an die Verstorbenen befestigt werden können. „Die Urne wird an einem für die Hinterbliebenen unbekannten Ort nahe der Stele beigesetzt. Das Schild erinnert an den Menschen“, erklärt Löchel. Außerdem können an dem Gedenkstein Blumen abgelegt werden.

Fertig ist die Anlage aber noch nicht komplett. „Der Bauhof muss noch Pflasterarbeiten vornehmen und die Umrandung anlegen“, sagt Sebastian Löchel. Der Verwaltungsmitarbeiter hofft, dass diese Maßnahmen im April erfolgen und ab Mai die teilanonyme Urnenbestattung den Kalbensern zur Verfügung steht.

Mehrere Urnengrabfelder

Wenn die Resonanz auf das neue Angebot groß ist, könnte an einem anderen Standort eine weitere Stele errichtet werden. Im Herbst wolle Sebastian Löchel prüfen, wie groß das Interesse ist und gegebenenfalls diesen zweiten Standort aktivieren.

Neben den Stelen hat die Verwaltung die kalte Jahreszeit für weitere Maßnahmen auf dem Friedhof genutzt. Mehrere Urnengrabfelder wurden angelegt. Dort gibt es laut Löchel Platz für etwa 55 bis 60 Urnen. Grundsätzlich nimmt Sebastian Löchel gerne Ideen und Anregungen für die Verbesserung der Friedhöfe in der Einheitsgemeinde Kalbe entgegen und versucht, diese mit den vorhandenen finanziellen Mitteln umzusetzen.