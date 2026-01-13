Die größte Beherbergungsstätte der Region Kalbe, das frühere „Milde-Hotel“, hat augenscheinlich wieder eine Zukunft.

Am Dienstag wurde die neue Beschilderung installiert.

Kalbe - Große Aufmerksamkeit hat am Dienstag in Kalbe die Tatsache ausgelöst, dass die Schilder jener 41 Zimmer zählenden Beherbergungsstätte, welche sich im dortigen Wohn- und Geschäftskomplex an der Ecke Vahrholzer Straße/Wernstedter Straße befindet, ausgewechselt worden sind. Statt „Milde-Hotel“ steht dort jetzt die Aufschrift „Hotel Schöne Altmark“. Und dafür gibt es einen Grund.