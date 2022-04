Neue Gardelegener Sirene in der Kritik: Ist sie zu laut?

Wie ein silberner Spargel sieht die neue Sirene hinter dem Haus II der Gardelegener Stadtverwaltung aus. Als sie am Wochenende zum ersten Mal ertönte, erschrak so mancher An- und Einwohner.

Ein lautes Sirenensignal erschrak am Osterwochenende so manchen Gardelegener.

Gardelegen - Es brennt. Per Sirene werden die Kameraden der Gardelegener Feuerwehr am Wochenende zum Einsatz gerufen. Was dabei vielen auffällt: Es ertönt ein neues Sirenensignal mitten in der Stadt, und zwar sehr viel lauter als das von den anderen Standorten, wie in den sozialen Netzwerken diskutiert wird.