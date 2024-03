Das Schloss Isenschnibbe in Gardelegen hat eine neue Eigentümerin. Und die hat so einiges vor mit dem idyllisch gelegenen Areal.

Gardelegen. - Möglicherweise wird das Schloss Isenschnibbe, idyllisch gelegen am Ortsrand von Gardelegen, nun doch wieder aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Seit einiger Zeit laufen in den seit Jahrzehnten leerstehenden Wohnungen an der Isenschnibber Chaussee Bauarbeiten. Und die Räume sollen auch in absehbarer Zeit fertig und bewohnbar sein.