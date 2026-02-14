Digitale Angebote, Tonie-Figuren und Mangas gewinnen an Bedeutung, klassische Medien bleiben gefragt. Die Jahresstatistik 2025 der Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen zeigt stabile Ausleih- und Besucherzahlen trotz veränderter Mediennutzung.

Neue Medien: Welche Bücher, Filme und Magazine gerade im Trend liegen

Bibliotheksleiterin Laura Zerneke zeigt hier die neuen Magazine der Einrichtung. Darunter auch Lesestoff zum Thema Gesundheit, dass im vergangenen Jahr besonders gut lief.

Gardelegen - Ob Buch, digitales Angebot oder Hörmedium, das Nutzungsverhalten verändert sich, und Bibliotheken stehen vor der Aufgabe, darauf zu reagieren. In der Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek Gardelegen zeigt sich dieser Wandel vor allem im Kinderbereich. „Tonie-Figuren lösen die Hörbücher ab“, berichtet Leiterin Laura Zerneke mit Blick auf das vergangene Jahr. Diese neuen Medienformate ergänzen die klassischen Angebote und ziehen vor allem jüngere Nutzer an. Was war noch besonders beliebt und wie es im vergangenen Jahr in der Bibliothek lief.