Nachdem der marode Schornsteinkopf auf dem Hof der Familie Dohse in Kalbe abgetragen worden ist, ist mithilfe von Naturschützern wieder ein Nest hergerichtet worden.

Neuer Landesplatz für Familie Storch in Kalbe

Kalbe - Wir brauchen den Schornstein als Landeplatz für den Storch, damit weiter Kinder kommen“, sagt Harald Fischer augenzwinkernd und spielt damit auf das generationsübergreifende Leben auf dem Hof an der Kalbenser Gartenstraße an, den seine Familie gemeinsam mit Familie Dohse nutzt. Stefan Dohse hat gerade eigenhändig den Rauchabzug an der ehemaligen Gärtnerei seiner Eltern saniert, damit die Adebare dort künftig wieder ungestört nisten können.