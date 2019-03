Jäger brachten hingen nahe Algenstedt 40 Nistkästen auf. Vor allem Meisen sollen dieses Angebot nutzen.

Schenkenhorst l So viel Spaß kann Naturschutz machen: Am Sonnabend wurden nahe Algenstedt 40 Nistkästen aufgehängt. Sponsor war als Jagdpächter des Revieres Berthold Volber. Und der bekam tatkräftige Unterstützung, nicht nur von seinem Bruder Kurt, ebenfalls passionierter Jäger, sondern auch vom Nachwuchs. So brachte Jäger Paul König (links) Sohn Karl Leopold mit, der, wenn er groß ist, auf jeden Fall Naturschützer werden will. Und auch für Anne-Marie Briebach (13, hier mit Dackel Benno) steht schon fest, dass sie mal Försterin wird. Naturschutz ist also auch für sie eine wichtige Sache.

Die Nistkästen seien vor allem wichtig, um die heimische Vogelwelt vor Räubern zu schützen, betonte Kurt Volber. Vor allem Meisen – in der Region sogar die seltene Beutelmeise, würden das Angebot gern annehmen. Die Kästen werden im Winter dann überprüft und gereinigt. Dann wird auch feststehen, wer sie bezogen hat.