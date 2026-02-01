Der OBI-Markt in Gardelegen ist Teil der Too Good To Go-Initiative und bietet gerettete Pflanzen als Überraschungstüten an. Was Käufer darin erwartet.

Überraschungstüten gegen Verschwendung: „Too Good To Go“ jetzt auch im Baumarkt

Bei Obi gibts jetzt auch die Überraschungstüten.

Gardelegen. - Seit November 2025 ist auch der Obi-Markt in Gardelegen Teil der Initiative „Too Good To Go“, um nicht mehr verkaufsfähige Pflanzen vor der Entsorgung zu retten. Die Initiative setzt sich eigentlich dafür ein, Lebensmittel zu retten. Seit einiger Zeit nehmen aber auch andere Unternehmen teil.