Das Technikmuseum Magdeburg ist besonders während der Ferien ein beliebter Anlaufpunkt für Familien. Daher hat das Museum schon ein Ferienprogramm ausgearbeitet. Jedoch ist weiterhin unsicher, ob das Museum öffnen darf.

Das Technikmuseum Magdeburg musste schon mehrere Wochen wegen der Witterungen schließen.

Magdeburg. - Das Magdeburger Technikmuseum musste im Januar insgesamt mehrere Wochen schließen. Die Wetterbedingungen waren für das Dach eine zu große Belastung, die für Besucher zur Gefahr werden konnte. Nun ist auch die Öffnung des Hauses während der Ferien unsicher.