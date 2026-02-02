Die Stallpflicht für Geflügel wegen der Vogelgrippe in Magdeburg wird aufgehoben. Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen sind allerdings weiterhin verboten.

Magdeburg. - il

Die seit Ende Oktober 2025 geltende Stallpflicht für Geflügel in Magdeburg zum Schutz gegen die Geflügelpest wird zum 3. Februar 2026 aufgehoben. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Damit müssen Hühner, Perlhühner, Truthühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse nicht mehr in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden.

Wegen des noch bestehenden Seuchenrisikos und zur Verhinderung der Verbreitung oder Einschleppung des Virus sind aber Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art mit Geflügel weiterhin untersagt. Hintergrund ist die aktuelle Einschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts, nach der das Risiko für den Viruseintrag in Geflügelhaltungen nach wie vor hoch ist. Weil noch immer von einer Zirkulation des Geflügelpestvirus in der Wildpopulation ausgegangen wird, müssen Geflügelhalter die bekannten Sicherheitsmaßnahmen weiterhin einhalten.

Der Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit, Ingo Gottschalk, weißt in diesem Zusammenhang auf Maßnahmen hin, um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. „Kranke oder tote Wildvögel sollten nicht berührt werden. Bei einem entsprechenden Fund wird darum gebeten, das Gesundheits- und Veterinäramt zu informieren.“

Über notwendige Schutzmaßnahmen, um eine Übertragung von Wildvögeln auf Hausgeflügel zu vermeiden, wird auf der Internetseite des Gesundheits- und Veterinäramts Magdeburg informiert.

Die Geflügelpest, auch als aviäre Influenza bezeichnet, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit. Sie kann alle Geflügelarten befallen, am schwersten erkranken Hühner und Puten. Die Krankheit ist hoch ansteckend, wird sehr leicht von Tier zu Tier, durch Personen und kontaminierte Gegenstände verbreitet und verläuft rasant mit deutlichen Krankheitszeichen. Der Erreger wird mit allen Körperflüssigkeiten und besonders mit dem Kot ausgeschieden.