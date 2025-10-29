Thema im Bauausschuss und in Ortsräten Ökostrom-Erzeugung spaltet die Region Kalbe
In der Region Kalbe haben sich mehrere kommunale Gremien zeitgleich zu verschiedenen Ökostrom-Vorhaben verständigt - und das Thema unterschiedlich behandelt.
29.10.2025, 18:00
Kalbe/Altmersleben/Vienau. - Das Thema Ökostrom, vor allem dessen Erzeugung, spaltet die Gesellschaft. Das hat sich am Dienstagabend auch in der Einheitsgemeinde Kalbe gezeigt, wo gleich mehrere Sitzungen stattfanden, bei denen es um diese Art der Stromgewinnung ging.