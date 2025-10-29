weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
In der Region Kalbe haben sich mehrere kommunale Gremien zeitgleich zu verschiedenen Ökostrom-Vorhaben verständigt - und das Thema unterschiedlich behandelt.

Von Cornelia Kaiser 29.10.2025, 18:00
Der Windpark zwischen Jeetze, Kahrstedt, Vienau und Brunau soll teilweise erneuert werden.
Kalbe/Altmersleben/Vienau. - Das Thema Ökostrom, vor allem dessen Erzeugung, spaltet die Gesellschaft. Das hat sich am Dienstagabend auch in der Einheitsgemeinde Kalbe gezeigt, wo gleich mehrere Sitzungen stattfanden, bei denen es um diese Art der Stromgewinnung ging.