Umzug immer wieder verschoben Geduld schwindet: Neues Haus für Feuerwehren nahe Arendsee steht seit Monaten leer
Unmut bei der Arendseer Stadtratssitzung: In der Region Fleetmark gibt es aktuell drei Feuerwehrgerätehäuser. In der Praxis würde aber eines ausreichen.
01.11.2025, 16:30
Fleetmark. - Ende Juli wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Fleetmark mit einer Feier eingeweiht. Von dem Gebäude aus sind aber seitdem keine Freiwilligen zu Einsätzen ausgerückt. Dies sorgte beim Stadtrat für Unmut.