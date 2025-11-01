Unmut bei der Arendseer Stadtratssitzung: In der Region Fleetmark gibt es aktuell drei Feuerwehrgerätehäuser. In der Praxis würde aber eines ausreichen.

Geduld schwindet: Neues Haus für Feuerwehren nahe Arendsee steht seit Monaten leer

Zusammen mit Innenministerin Tamara Zieschang (2. von links) schnitt Fleetmarks Wehrleiter Andreas Herfort (3. von links) Ende Juli das symbolische rote Band an der Einfahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus durch.

Fleetmark. - Ende Juli wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Fleetmark mit einer Feier eingeweiht. Von dem Gebäude aus sind aber seitdem keine Freiwilligen zu Einsätzen ausgerückt. Dies sorgte beim Stadtrat für Unmut.