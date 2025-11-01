Der Ortschaftsrat verlangt eindeutige Nachweise zur Erschließung und Genehmigung der Straßenbaupläne für die Schweinezucht- und Biogasanlage in Gladau.

Ohne große Diskussion, aber mit klaren Vorgaben hat der Ortschaftsrat Gladau über den Antrag der Glava GmbH entschieden. Das Unternehmen betreibt am Standort Gladau eine Schweinezuchtanlage und will im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans den Standort modernisieren und erweitern. Grundsätzlich befürwortet der Ortschaftsrat die Entwicklung, knüpft eine weitere Befassung jedoch an konkrete Auflagen.