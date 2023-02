Sanierungsbedarf Ortsbegehung in Altmersleben: Damit das Regenwasser abläuft

Was liegt im Argen? Wo besteht Handlungsbedarf? Was muss dringend saniert werden? Bei einer Dorfbegehung in Altmersleben und Butterhorst nahmen Mitglieder des Ortschaftsrates ländliche Wege, Gräben, kommunale Gebäude und die Friedhöfe in Augenschein. Es gibt einiges zu tun.