Bürgermeister hat Landesverwaltungsamt eingeladen Ortstermin unter den Nestern der Saatkrähen
16.02.2026, 18:00
Kalbe - Mehr als 700 Saatkrähen-Brutpaare bevölkern Jahr für Jahr den Stadtpark von Kalbe. Dabei misst die Grünanlage am Friedhof gerade einmal 1,6 Hektar. Doch hier gibt es die größte zusammenhängende Kolonie der schwarzen Vögel in ganz Sachsen-Anhalt. Und sie bringt für Anwohner und Friedhofsnutzer eine enorme Lärm- und Schmutzbelästigung mit sich, der Bürgermeister Andreas Pietsch (parteilos) nicht tatenlos zusehen will.