Bürgermeister hat Landesverwaltungsamt eingeladen Ortstermin unter den Nestern der Saatkrähen

Von Cornelia Kaiser 16.02.2026, 18:00
Weil die Bäume im Stadtpark noch nicht belaubt sind, lässt sich das Ausmaß der Krähenkolonie aktuell noch gut erkennen.
Weil die Bäume im Stadtpark noch nicht belaubt sind, lässt sich das Ausmaß der Krähenkolonie aktuell noch gut erkennen. Foto: Cornelia Kaiser

Kalbe - Mehr als 700 Saatkrähen-Brutpaare bevölkern Jahr für Jahr den Stadtpark von Kalbe. Dabei misst die Grünanlage am Friedhof gerade einmal 1,6 Hektar. Doch hier gibt es die größte zusammenhängende Kolonie der schwarzen Vögel in ganz Sachsen-Anhalt. Und sie bringt für Anwohner und Friedhofsnutzer eine enorme Lärm- und Schmutzbelästigung mit sich, der Bürgermeister Andreas Pietsch (parteilos) nicht tatenlos zusehen will.