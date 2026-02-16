Seit Jahren wird die Schwiesaustraße in Magdeburg scheinbar als illegaler Schrottplatz genutzt. Dort stehen Dutzende abgemeldete Fahrzeuge und bergen eine Gefahr für die Umwelt. Bislang ist keine Lösung gefunden worden.

Magdeburg. - Die Schwiesaustraße in Magdeburg gleicht einem Schrottplatz. Seit Jahren werden dort abgemeldete Fahrzeuge abgestellt, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen. In der Vergangenheit ist die Stadt deswegen bereits aktiv geworden. Auch aktuell sind Maßnahmen geplant.